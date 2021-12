"Ouviu o que disse a Beatriz? Nem doeu": o primeiro dia da vacinação das crianças

O país está habituado há meses a ver agulhas, mas este sábado viu-as pela primeira vez misturadas com palhaços e balões, uma animação necessária para aliviar a tensão das crianças e adultos no primeiro dia de vacinação pediátrica em Portugal.

Cerca de 77 mil crianças de nove, 10 e 11 anos começaram este sábado a ser vacinadas contra a covid-19, um processo que se prolonga pelo fim de semana.

O secretário de Estado apareceu em Gondomar para anunciar que, durante a tarde, os centros de vacinação estariam abertos às crianças não agendadas. As 77 mil marcadas para este fim de semana ficam àquem do universo de 188 mil com apenas 10 e 11 anos, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística

Este domingo, os centros de vacinação abrem às 09:00 e fecham as 19:00 horas para terminar a vacinação das crianças desta faixa etária. No fim de semana de 6 e 7 de janeiro, está programada a inoculação dos 7 aos 9 anos e depois, a 15 e 16 de janeiro, as crianças dos 6 aos 7 anos.

Por último, a 22 e 23 de janeiro sao vacinadas as crianças de cinco anos.Ao todo são 640 mil as crianças elegíveis para vacinação.

