Covid-19. Canadá desaconselha vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos

O Comité Consultivo Nacional de Imunização do Canadá desaconselha a vacinação de pessoas com 65 ou mais anos com a vacina da AstraZeneca.



Em causa está a menor eficácia da vacina nos mais velhos. A notícia surge dias depois da vacina ter sido autorizada em pessoas com 18 ou mais anos pela Agência Reguladora de medicamentos do Canadá.

As recomendações do comité não são vinculativas.

A vacina da AstraZeneca também não vai ser administrada a pessoas com mais de 65 anos em Portugal. A diretiva da DGS acompanha a decisão de outros países europeus que optaram por não administrar esta vacina a pessoas com mais de 65 anos por considerarem que não existem provas significativas e suficientes da eficácia do fármaco nos mais idosos.