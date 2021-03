Covid-19. DGS quer antecipar vacinação a pessoas entre 40 e 60 anos, a faixa etária mais infetada

A Direção-Geral da Saúde diz que a vacinação contra a covid-19 entre os 40 e os 60 anos deve ser antecipada. Esta faixa etária é a mais infetada e exige uma medida preventiva, no caso de surgir uma nova vaga.

A solução foi avançada na reunião do infarmed. Com esta medida, os especialistas acreditam que a situação poderá ficar mais controlada nos hospitais, se o número de infetados voltar a aumentar.

Por todo o país, decorre o plano de vacinação. Até ao momento já foram administradas 1,3 milhões em Portugal. Os 70% da primeira dose continuam previstos no fim do verão.

No final desta semana, um milhão de portugueses vai estar vacinado com a primeira dose e meio milhão com a segunda.

A vacinação deverá ter um papel central no combate à pandemia.