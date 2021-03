Costa e ministra da Saúde alertam: é preciso cuidado porque o risco de transmissão voltou a subir

O primeiro-ministro e a ministra da Saúde pedem cuidado nos próximos tempos, por causa da taxa de transmissibilidade da covid-19, que está perto do limite máximo que permite continuar a desconfinar.

Depois de ter participado em mais uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica, no Infarmed, em Lisboa, António Costa recorreu à rede social Twitter para sublinhar que, apesar do país manter uma situação epidemiológica "estável", é muito importante "manter todas as cautelas e aplicar as medidas de prevenção".

A reunião do Infarmed desta terça-feira foi marcada pelos poucos dados sobre os efeitos do desconfinamento.

Para já, a incidência e a transmissibilidade mantêm-se no verde. No entanto, a 17 de março, o Rt chegou aos 0,92, muito perto do 1, o valor marcado como linha vermelha.

A reunião trouxe também novidades no perfil dos doentes covid. Os mais velhos deixaram de ser o principal grupo contagiado. A maioria dos novos casos surge, neste momento, em pessoas entre os 20 e os 30 anos.

O Conselho de Ministros vai avaliar esta semana a situação e as novas variantes que ocuparam parte da reunião do Infarmed, com os especialistas a aconselharem cuidado em relação às fronteiras aéreas.

A ministra da Saúde realçou que o objetivo do Governo é que o desconfinamento aconteça ao mesmo ritmo em todo o país. No entanto, admitiu a possibilidade de "intervenções cirúrgicas" em determinadas zonas. "As intervenções cirúrgicas poderão ser necessárias, por serem as mais proporcionais, e estamos sempre atentos a essa necessidade", afirmou Marta Temido.

