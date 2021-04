A vacinação contra a covid-19 na Europa e no resto do mundo

A polémica da Astrazeneca não interrompeu os planos europeus de vacinação.

Na Alemanha, a Baviera decidiu já comprar à Rússia a Sputnik V.

No Reino Unido, foi esta quarta-feira dada a primeira dose da vacina da Moderna. Elle Taylor, 24 anos, residente no País de Gales, foi a primeira britânica a receber a vacina. Depois das vacinas da Astrazeneca e da Pfizer, esta é a 3ª vacina a ser distribuída no Reino Unido.

O governo de Londres encomendou 17 milhões de doses, as suficientes para vacinar oito milhões e meio de britânicos.

Em França, e com destino ao mercado das exportações, a Pfizer/BioNTech começou a produzir esta quarta-feira as primeiras vacinas.

A nível mundial, e com mais de 62 milhões de pessoas inoculadas, são já os Estados Unidos que lideram a vacinação. Mas Joe Biden quer ir mais longe.

