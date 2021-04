Covid-19. A vacinação pela Europa 

França vai administrar outra vacina contra a covid-19 a quem tem menos de 55 anos e já tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Mais de 10 milhões de franceses tomaram a primeira dose da vacina.

Em Espanha, a vacina da AstraZeneca é administrada a maiores de 60 anos. Madrid quer acelerar a vacinação e esta sexta-feira abriu um estádio como centro, quando a comunidade prolonga restrições de mobilidade por mais 14 dias.

Na Alemanha, há uma pressão hospitalar, com quase 4.500 internados nos cuidados intensivos e os números de casos podem estar subestimados devido à menor testagem na Páscoa.

No Reino Unido, com mais de metade da população inoculada com uma dose da vacina e a imunidade prevista para segunda-feira, os britânicos podem começar a pensar nas férias de verão. O Governo anuncia em maio a lista verde de países que dispensam a quarentena no regresso.