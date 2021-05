Covid-19. Regulador canadiano autoriza vacina da Pfizer para maiores de 12 anos

O regulador sanitário do Canadá autorizou esta quarta-feira a vacina da Pfizer em maiores de 12 anos, aguardando-se que a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprove idêntica medida na próxima semana.

Supriya Sharma, consultora médica chefe da Health Canada (Canadá Saúde, o regulador canadiano), confirmou a decisão da vacinação para as idades entre os 12 e os 15 anos, sublinhando que tal permitirá ajudar as crianças a voltar a ter uma vida normal.

No Canadá, a vacina foi previamente autorizada para qualquer pessoa com 16 ou mais anos.

Nos Estados Unidos, a FDA também deve autorizar a vacina da Pfizer para jovens na próxima semana, estando a ser definido um calendário de vacinação para muitos antes do início do próximo ano letivo.

Pfizer anunciou que vacina é segura e eficaz em crianças entre 12 e 15 anos

O anúncio ocorre apenas um mês depois de a Pfizer ter garantido que a vacina também protegia o grupo mais jovem.

Em fins de março, a Pfizer divulgou os resultados preliminares de um estudo da vacina com 2.260 voluntários norte-americanos com idades entre 12 e 15 anos, mostrando que não houve casos de covid-19 entre adolescentes totalmente vacinados em comparação com os que receberam placebo.

Sharma indicou que existem provas de que a vacina é segura e eficaz nessa faixa etária, sublinhando tratar-se do primeiro medicamento contra a covid-19 destinado a crianças aprovado no Canadá.

A responsável sanitária canadiana lembrou que cerca de um quinto de todos os casos de covid-19 registados no país envolveram crianças e adolescentes, razão pela qual, defendeu, ter uma vacina é "crítico" para o plano de saúde do Canadá.

Vacina também ajudará a proteger os amigos e familiares

Segundo Sharma, embora a maioria das crianças não tenha doenças graves associadas à covid-19, a vacina também ajudará a proteger os amigos e familiares, que podem estar em maior risco de complicações.

"Também apoiará o regresso a uma vida mais normal para nossos filhos, que passaram por momentos tão difíceis no ano passado", realçou.

Segundo a Pfizer, o estudo feito com as crianças mostrou efeitos secundários semelhantes aos adultos jovens, sobretudo dores, febres, calafrios e fadigas, especialmente após a segunda dose.

O estudo continuará a analisar os participantes ao longo de dois anos para que se possa obter mais informações sobre a proteção e segurança a longo prazo.

"A expansão de hoje da nossa autorização representa um passo significativo para ajudar o governo canadiano a ampliar seu programa de vacinação e começar a ajudar a proteger os adolescentes antes do início do próximo ano letivo", destacou, numa declaração, Fabien Paquette, diretor do programa de vacinas da Pfizer Canadá.

Mais de 34% da população no Canadá já recebeu pelo menos uma dose

A campanha de vacinação no Canadá tem aumentado significativamente nos últimos meses, com as autoridades locais a aguardar a receção, ainda este mês, de mais 10.000 de doses.

Segundo os dados oficiais, mais de 34% do total da população canadiana já recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Canadá acumulou cerca de 24.500 mortes entre os mais de 1,25 milhões de casos.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 578.500 mortes para 32.512.946 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de 154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.