Covid-19. Três mil utentes e funcionários de lar ainda estão por vacinar

Nos lares de idosos, há ainda três mil pessoas por vacinar. As instituições do setor encaram os números com normalidade, mas há quem peça ao Governo para diminuir o prazo entre a infeção por covid-19 e a toma da vacina.

A task force garante que nos casos em que é possível avançar, já está a decorrer o agendamento.

Processo de vacinação acelera em todo o país

A vacinação contra a covid-19 para os maiores de 30 e 40 anos vai arrancar ao mesmo tempo em todo o país.

O esclarecimento foi feito pelo Governo, depois do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, ter anunciado, esta terça-feira, que a medida era apenas para Lisboa e Vale do Tejo, por causa do aumento de casos na região.

16% da população já tem vacinação completa

Pelo menos 16% da população portuguesa já tem a vacinação contra a covid-19 completa e um em cada três portugueses já levou pelo menos a primeira dose.

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde foi divulgado esta terça-feira e revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo está atrasada na vacinação.

O Alentejo é a região do país com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa.