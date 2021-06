Covid-19. Maiores de 37 anos já podem fazer agendamento para vacinação

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 arranca esta segunda-feira para os maiores de 37 anos, e não para os maiores de 35, como estava inicialmente previsto pela task force.

A informação foi confirmada pela SIC.

A redução da faixa etária tem como objetivo agilizar a organização dos grupos a vacinar.

O autoagendamento pode ser feito aqui, no portal covid-19 da Direção-Geral da Saúde.

Cerca de 4,8 milhões de portugueses já tomaram pelo menos uma dose da vacina e um em cada quatro portugueses já concluiu a vacinação (25,6%). Portugal ganha novo ritmo e passa as 95 mil doses diárias - é o valor mais alto desde o início da campanha de vacinação.

A região de Lisboa continua com a menor percentagem da população vacinada: aqui apenas 20,6% dos residentes têm a vacina completa. Já a Madeira passou a ser a região com a percentagem mais alta: 30,3%.

Consulte aqui os gráficos interativos do maior e mais rápido processo de vacinação mundial (inclui todos os detalhes sobre Portugal).

ESPECIALISTAS ALERTAM QUE VARIANTE DELTA É MAIS RESISTENTE E TRANSMISSÍVEL

A variante Delta continua a preocupar as autoridades de saúde. Segundo os dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge, esta variante da covid-19 é responsável por mais de 60% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O aumento de contágios pela variante Delta deixou a Grande Lisboa isolada aos fins de semana. É proibido sair e entrar na Área Metropolitana de forma a conter a incidência de casos

Especialistas avisam que é mais transmissível e que os sintomas da doença podem ser mais severos.

Segundo a análise preliminar de junho da diversidade genética do novo coronavírus, a variante Delta tem um grau de transmissibilidade cerca de 60% superior à variante Alfa.