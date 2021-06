Pfizer vai aumentar produção para atingir 2,5 mil milhões de vacinas este ano

A diretora de pesquisa e desenvolvimento da Pfizer anunciou esta quarta-feira que a farmacêutica vai aumentar a produção da sua vacina contra a covid-19, para alcançar os 2,5 mil milhões de doses até final do ano.

"Vamos aumentar a nossa produção e, no final do ano, pensamos ter 2,5 mil milhões de doses da vacina produzidas", afirmou Kathrin Jansen, que participou, por videoconferência, no encontro Ciência 2021, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em colaboração com a Agência Nacional de Cultura Científica e Tecnológica - Ciência Viva.