Covid-19. Portugal vai enviar 12 mil vacinas para Timor-Leste

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros anunciou esta sexta-feira que Portugal vai enviar 12 mil vacinas para Timor-Leste no dia 19 deste mês, no âmbito da doação já prevista aos países de língua portuguesa.

"Dia 19 de julho seguirá um voo para Timor-Leste, com o primeiro lote de 12 mil vacinas no quadro da doação de vacinas adquiridas pelo Estado português para os países de língua oficial portuguesa em África e na Ásia, sendo apenas o primeiro lote dessa operação que continuará ao longo deste semestre", disse Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa falava no final de uma reunião com a sua homóloga de Timor-Leste, esta sexta-feira em Lisboa.

MIGUEL A. LOPES

"Abordámos os programas de cooperação em curso, em particular no que diz respeito à pandemia, e agradeci à ministra a forma inexcedível como nos apoiaram em 2020 quanto tivemos de realizar operações aéreas de repatriamento de portugueses que se encontravam em Timor-Leste, e depois nas operações aéreas que facilitassem o regresso desses portugueses a Timor-Leste", acrescentou o governante, dando conta dos principais assuntos debatidos no encontro bilateral.

No final da primeira viagem oficial ao estrangeiro nas atuais funções, a ministra de Timor-Leste salientou que "foram discutidas diversas áreas de cooperação, entre as quais a concertação política e as áreas da educação e da cultura".

Segundo Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, uma das prioridades do país asiático reside em "que Portugal possa continuar a apoiar o ensino da língua e a qualidade da educação em Timor-Leste".

O Governo português assumiu o compromisso de afetar aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste 5% das vacinas adquiridas por Portugal.