Terceira dose da vacina da Pfizer "faz sentido" sobretudo para grupos vulneráveis, diz especialista

João Gonçalves, virologista e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento, diz que a administração de uma terceira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 é fundamental para aumentar o nível de anticorpos.

Em entrevista na Edição da Tarde, salientou que é importante sobretudo no inverno e em pessoas de grupos mais vulneráveis.

"Essas pessoas se calhar não vão ter uma quantidade de anticorpos suficientes nessa altura para combater essas variantes", afirma.

Pfizer quer administrar terceira dose para aumentar eficácia

A Pfizer está a ponderar a preparação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 e já pediu aprovação de emergência ao regulador norte-americano. Os especialistas garantem que a eficácia das vacinas que estão a ser administradas é, por enquanto, elevada.

A farmacêutica sustenta o pedido com um estudo israelita sobre o grau da eficácia de duas doses da vacina, alegando ser abaixo do esperado. Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, considera que, neste momento, as prioridades são outras.

Para o especialista, a urgência é garantir a vacinação a quem ainda não a tem. Remete para depois a possibilidade de falar em reforço da vacina ou modificação do fármaco.