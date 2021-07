Covid-19. Pfizer quer administrar terceira dose para aumentar eficácia

A Pfizer está a ponderar a preparação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 e já pediu aprovação de emergência ao regulador norte-americano. Os especialistas garantem que a eficácia das vacinas que estão a ser administradas é, por enquanto, elevada.

A farmacêutica sustenta o pedido com um estudo israelita sobre o grau da eficácia de duas doses da vacina, alegando ser abaixo do esperado. Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, considera que, neste momento, as prioridades são outras.

Para o especialista, a urgência é garantir a vacinação a quem ainda não a tem. Remete para depois a possibilidade de falar em reforço da vacina ou modificação do fármaco.

