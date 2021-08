Vacinar ou não as crianças e os adolescentes é uma questão que divide os especialistas, tanto em Portugal como nos outros países.

A Alemanha, até esta terça-feira, só recomendava a vacinação de adolescentes com comorbilidades, mas mudou de ideias e, neste momento, a vacina contra a covid-19 é recomendada para todos os jovens, independemente de terem ou não problemas de saúde.

Suécia, Finlândia e Reino Unido, tal como Portugal, são países que mantêm as reservas à espera de mais informação. Já França, Dinamarca e Itália, desde meados de junho, que estão a vacinar sem critério. Enquanto a Bélgica e Espanha deram prioridade aos adolescentes com as chamadas comorbilidades, mas tencionam alargar o processo ainda antes do início das aulas.

Numa fase mais avançada, e a vacinar em massa desde o inicio de maio, estão o Canadá e os Estados Unidos, onde já foram imunizados mais de 9 milhões de jovens.

