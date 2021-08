França vai administrar terceira dose da vacina contra a covid-19 aos mais vulneráveis

França vai começar a administrar a partir de setembro uma terceira dose da vacina contra a covid-19 aos mais vulneráveis.

Já recebeu luz verde por parte das autoridades de saúde francesas, que dizem que a eficácia das vacinas, ainda para mais face à variante Delta, vai diminuindo com o tempo.

Esta dose terá lugar, no mínimo, seis meses depois da segunda. Vai começar a ser administrada aos mais frágeis, o caso de idosos a residir em lares e todos os maiores de 80 anos, até chegar às pessoas com mais de 65, no final de outubro. No entanto, as autoridades de saúde deixam claro que deverá ser alargada nos próximos meses a uma parcela maior da população.

Já todos os franceses imunizados com a vacina de dose única da Johnson & Johnson serão chamadas a fazer um reforço um mês depois da primeira toma com uma segunda dose da Pfizer ou Moderna.

