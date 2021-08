Covid-19. Estados Unidos vão doar mais um milhão de vacinas ao Vietname

O Vietname enfrenta há vários meses um grave surto de covid-19 e tem apenas 2% da população totalmente vacinada. O surto foi impulsionado pela variante Delta, que também tem feito disparar os casos de infeção na região da Ásia Pacífico.

No início do mês apenas 2% dos casos de covid-19 registados em todo o mundo provinham da região da Ásia Pacífico. Em três semanas, esse número subiu para 10% com cerca de 40% da população totalmente vacinada.

O Japão tem registado em média 20 mil casos por dia. Pela segunda semana consecutiva, decidiu alargar a mais regiões o estado de emergência que vai entrar em vigor pelo menos até 12 de setembro. O país ainda não tomou uma decisão quanto a uma eventual terceira dose da vacina contra a covid-19, mas o primeiro-ministro japonês garantiu que o país já tem doses suficientes caso decida fazê-lo.

Enquanto alguns países discutem e já administram um reforço da imunidade, outros não têm sequer doses suficientes para vacinar a população. A diretora regional da Organização Munidal da Saúde para África critica a falta de solidariedade internacional.