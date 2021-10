Covid-19: Governo britânico admite vacinação obrigatória a todos os profissionais de saúde

No Reino Unido, o Governo de Boris Johnson admite tornar obrigatória a vacinação a todos os funcionários do Serviço Nacional de Saúde. A subida de casos positivos à covid-19 voltou a colocar os hospitais sob pressão.

"Temos de nos lembrar que quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde teve a possibilidade de se vacinar", considera o ministro da Saúde Sajid Javid.

Na última semana, o número de infeções confirmadas revelou um aumento de 15% em relação aos últimos sete dias, com mais de 333.000 pessoas a testarem positivo.

Apesar do reduzido número de óbitos, os internamentos dispararam e o Governo equaciona tornar obrigatória a vacinação contra o novo coronavírus para todos os profissionais de saúde.

A aposta do Governo britânico tem sido a vacinação e mais recentemento começou a administrar a terceira dose contra a covid-19. Caso o número de casos se revelar preocupante, o Governo admite avançar com medidas restritivas, inclusive, o confinamento, caso se justifique.

Na Europa do leste, onde as taxas de vacinação são as mais baixas, os números de covid-19 disparam.

Já na Rússia, com mais de 1.000 óbitos por dia, Vladimir Putin ordenou às autoridades regionais, o reforço das restrições e do processo de vacinação.

Na semana passada tinha decretado férias forçadas para as empresas e serviços públicos.

"A PANDEMIA ACABARÁ QUANDO O MUNDO DECIDIR PÔR-LHE UM FIM"

A pandemia está longe de ter terminado, afirma o diretor-geral da OMS, que renovou o apelo a uma distribuição mais equitativa de vacinas.

O objetivo global da OMS, anunciado em setembro, é que cada país vacine pelo menos 40% da população até ao final do ano. Para além disso, estabelecem a meta de 70% de população imunizada até meados de 2022.

A meta inicial era que todos os países tivessem vacinado, pelo menos, 10% da sua população até setembro, mas a percentagem não foi alcançada em 56 países.

VEJA TAMBÉM: