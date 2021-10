Covid-19: Moderna disponibiliza até 110 milhões de doses a África

A Moderna vai disponibilizar aos países africanos até 110 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19 ao preço mais baixo, anunciou a farmacêutica.

A empresa diz que está preparada para entregar as primeiras 15 milhões de doses até ao final deste ano, com 35 milhões no primeiro trimestre de 2022 e até 60 milhões no segundo trimestre "ao preço mais baixo" que a Moderna pratica.

A empresa refere que este é "o primeiro passo" na sua parceria a longo prazo com a União Africana.

África, com 1,3 mil milhões de pessoas, continua a ser a região do mundo com menos população vacinada contra a covid-19, com pouco mais de 5% totalmente vacinados.

A Moderna acrescenta que este acordo é separado do compromisso que tem com o projeto global Covax para fornecer até 500 milhões de doses desde final deste ano até 2022. A Covax é uma iniciativa que visa fornecer doses a países de rendimento baixo e médio.

África regista quase 217 mil mortes devido à covid-19 e 8,46 milhões de infetados com o novo coronavírus.

