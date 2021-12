Covid-19: EUA autorizam dose de reforço da Pfizer para jovens de 16 e 17 anos

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês) aprovou quinta-feira a dose de reforço da vacina contra a covid-19 da Pfizer para os jovens de 16 e 17 anos.

A autorização surge após os Estados Unidos apelarem para que todos os adultos recebam a dose de reforço devido à nova variante da covid-19 Ómicron, detetada recentemente na África Austral.

"Embora não tenhamos todas as respostas sobre a variante Ómicron, os dados iniciais sugerem que as doses de reforço de covid-19 ajudam a expandir e fortalecer a proteção contra Ómicron e outras variantes", disse a diretor do CDC, Rochelle Walensky, em comunicado.