Bolsonaro garante que a filha de 11 anos não será vacinada contra a covid-19

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, garantiu que a sua filha de 11 anos não será vacinada contra a covid-19, questão que para o mandatário gera "muitas dúvidas", dificultando a imunização de menores no país.

"Espero que não haja interferência da justiça, isso espero, porque a minha filha não vai ser vacinada. Que fique bem claro. Ela tem 11 anos", enfatizou o chefe de Estado brasileiro ao chegar ao município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina (sul), onde será passado o Ano Novo.

O próprio Bolsonaro também garante que não foi vacinado contra a covid-19 e, em outras ocasiões, chegou a dizer que será o último brasileiro a fazê-lo.

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos foi homologada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador) em 16 de dezembro de dezembro último, quando os seus técnicos aprovaram a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer para essas idades.

Apesar da aprovação do órgão regulador, o Ministério da Saúde não quis incluir imediatamente os menores no plano nacional de imunização contra a covid-19 e indicou que daria a conhecer a sua decisão no início de janeiro.

Até ao momento, o plano nacional de imunização só aprova a vacinação contra o novo coronavírus para maiores de 12 anos.

Os avanços na imunização no país sul-americano, onde 67% dos seus 213 milhões de habitantes já contam com o esquema vacinal completo, diminuíram drasticamente as mortes e infeções pelo vírus desde junho passado.

