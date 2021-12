Milhares de voos cancelados devido a surtos de covid-19 em tripulações

Voltaram a ser cancelados milhares de voos em todo o mundo, devido a doença ou isolamento de tripulações e pilotos. Vários países apertam as medidas sanitárias. Israel aposta no reforço da vacinação.

Israel

Perante o avanço da variante Ómicron, o Governo de Israel já tinha anunciado a intenção de iniciar, há 15 dias, a administração de uma quarta dose de vacina aos mais vulneráveis, mas primeiro tem lugar um ensaio clínico para avaliar se há benefícios adicionais.

Os ensaios clínicos envolvem nesta fase 150 médicos de um hospital em Tel Aviv que, depois de testados, revelaram ter níveis baixos de anticorpos contra o coronavírus.

Com vista a desencadear uma resposta imunitária mais robusta na população, o Ministério da Saúde israelita anunciou igualmente que vai encurtar o intervalo, de cinco para três meses, entre a segunda e terceira doses, nas faixas etárias mais novas.

República Democrática do Congo

Em absoluto contraste com o laboratório do mundo que se tornou Israel, a República Democrática do Congo só tem 0,06% da população imunizada com 2 doses. Com uma dose, menos de 300 mil pessoas num total de 90 milhões. É o país com a menor taxa de vacinação do planeta, agravada pelo negacionismo.

Milhares de voos cancelados

A vacinação permitiu, ao contrário do ano passado, em que os aviões nem descolavam, que milhões em todo o mundo viajem, mas a transmissibilidade da Ómicron trouxe outro cenário. Por doença ou contacto com infetados, muitos pilotos e tripulantes estão em isolamento, o que obriga ao cancelamento de milhares de voos.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, no fim de semana, pelo menos 3 navios de cruzeiro foram forçados a regressar ao porto de partida depois de terem sido detetados casos da covid-19 a bordo.

China

Em Xian, no noroeste da China, um surto de covid-19 levou ao confinamento total de mais de 13 milhões de habitantes, mas a medida imposta há cinco dias foi agravada, com as autoridades a anunciarem que cerca de 30 mil pessoas foram isoladas em hotéis e que estão a proceder a uma desinfeção total da cidade.

Até agora era possível um elemento de cada família sair de dois em dois dias para fazer compras de primeira necessidade. Agora só pode sair a cada três dias.

