Portugal com mais 6 mortes e 450 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais seis mortes e 450 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.768 mortes e 817.530 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 33.443 casos, mais 49 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 765 doentes, mais 21 do que no sábado.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 170 doentes internados.

Os dados indicam ainda que mais 345 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 767.319 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 14.986 contactos, mais 252 relativamente ao dia anterior.

Na próxima segunda-feira, volta a ser administrada a vacina da Astrazeneca em Portugal. A Agência Europeia do Medicamento (EMA) considerou o que o fármaco é seguro e eficaz. O folheto com as informações já foi atualizado e enviado ao Infarmed. O regulador do medicamento português pede aos utentes que tomem a vacina que, nos três dias seguintes, esteja atento aos seguintes sintomas:

falta de ar

dor no peito ou no estômago

inchaço nos braços e pernas

dores de cabeça intensas

visão turva

hemorragia persistente

hematomas avermelhados que não seja no local da injeção

pequenas bolsas de sangue na pele

O Infarmed diz que estes sintomas são muito raros mas basta aparecer um para que deva procurar um médico.