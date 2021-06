Portugal com mais uma morte e 724 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta quarta-feira mais uma morte e 724 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.026 mortes e 850.262 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 22.965 casos, mais 265 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 264 doentes, menos quatro do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos estão 53 doentes, mais três.

Os dados indicam ainda que mais 458 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 810.271 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.928 contactos, mais 439 relativamente ao dia anterior.

Índice de transmissibilidade (Rt) nacional estável, mas incidência continua a subir

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal mantém-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 66,4.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, mostravam que o Rt estava em 1,07 e havia uma incidência de 63,3 casos de infeção por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado, os números de Portugal continental revelam que o índice de transmissibilidade subiu de 1,06 para 1,08 e que a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias no continente subiu de 60,4 para 63,7, embora se mantenha inferior ao valor nacional.

Estes indicadores - o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 - são os dois critérios definidos pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento

Em atualização.

Especialistas dizem que festejar Santos Populares é "um risco muito elevado"

O Governo ainda não tomou uma decisão sobre os festejos dos Santos Populares, não se sabendo ainda se os arraiais vão ser permitidos ou se os horários da restauração vão ser alargados.

O Conselho de Ministros vai reunir-se esta quarta-feira e, no final, deverão ser anunciadas as medidas para as próximas semanas.

Enquanto não chegam as orientações do Executivo, as autarquias vão dizendo o que será permitido e o que é cancelado.

Em Lisboa, pelo segundo ano consecutivo, não haverá festejos oficiais. No entanto, o partido Iniciativa Liberal anunciou que vai organizar uma festa popular ao ar livre na zona de Santos, porque não pode continuar a haver "um país e dois sistemas".

No Porto, o autarca Rui Moreira já fez saber que vai haver festejos controlados. O presidente da Câmara diz que é fulcral para a indústria.

Apesar da vacinação contra a covid-19 estar a avançar a bom ritmo e da mortalidade estar baixa em comparação com o ano passado, os especialistas dizem que ainda não é altura para aliviar algumas das restrições e deixam um aviso: o risco de festejar os Santos Populares ainda é elevado.

Processo de vacinação contra a covid-19 acelera

Um em cada cinco portugueses tem a vacina completa. Há já praticamente dois milhões de pessoas em Portugal que, ou já têm as duas doses, ou tomaram a vacina da Johnson que é de toma única.

Desde o final de dezembro, foram administradas mais cinco milhões de doses no país. O objetivo é chegar à imunidade de grupo até à primeira semana de agosto.

Quem já teve covid-19 tem anticorpos para toda a vida

Quem já teve covid-19 pode ter criado anticorpos para toda a vida, mesmo quem teve doença ligeira, diz agora um estudo publicado na revista Nature.

Dr Gopal Murti/Science Photo Library

Os investigadores detetaram em pessoas que recuperaram da doença células protetoras na medula óssea e que permanecem durante meses no organismo ou até mesmo para sempre.

É a primeira vez que um estudo deteta estes tipo de células plasmáticas de vida longa - as chamadas células B de memória- que podem voltar a ser ativadas numa nova infeção.

O estudo demonstrou ainda que o nível de anticorpos cai abrutamente quatro meses após a infeção, mas pela primeira vez é demonstrada que o sistema imunitário tem capacidade para produzir mais anticorpos se for necessário.

Uma boa notícia para a imunidade de longa duração e para as vacinas em especial as que utilizam a tecnologia de mRNA - que também foram capazes de produzir este tipo de células.

