Portugal com mais duas mortes e 973 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira duas mortes e 973 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde 6 de março que não se registavam tantos casos em 24 horas. Nesse dia, foram confirmados 1.007.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.049 mortes e 859 045 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 25 493 casos, mais 90 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 346 doentes, mais 6 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 79 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 881 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 816 503 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 32 205 contactos, mais 1.830 relativamente ao dia anterior.

Índice de transmissibilidade e de incidência

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 é de 1,09 e a taxa de incidência nacional é de 84,5.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Portugal poderá estar "a caminho" de ser um dos países da União Europeia "com maior incidência" de casos de covid-19 devido à variante Delta do SARS-CoV-2, disse esta terça-feira à Lusa o matemático especialista em epidemiologia Óscar Felgueiras.

O investigador da Universidade do Porto, afirmou que "Portugal está a caminho de ser um dos países com maior incidência na União Europeia", considerando, no entanto, que o "impacto hospitalar" do crescimento do número de casos será moderado pela vacinação.

Lisboa está acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, revelou o coordenador para a covid-19 na região de Lisboa e Vale do Rejo numa entrevista à RTP3. No entanto, não é caso único na região, com Sesimbra a ultrapassar também a linha vermelha.

Numa entrevista à SIC Notícias, Duarte Cordeiro indicou que muitos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa estão com mais 120 casos por cem mil habitantes e que o risco de contágio se mantém em crescimento.

Portugal registava, na segunda-feira, 241 surtos ativos de covid-19 em Portugal continental, 81 dos quais em estabelecimentos de educação e ensinos, dados que contrastam com o máximo atingido em fevereiro deste ano (921), segundo dados da DGS.

Mais de metade dos surtos ativos registavam-se na segunda-feira na Região de Lisboa e Vele do Tejo, com 168, enquanto a Região Norte tinha 30 surtos, o Algarve 23, o Alentejo 13 e a região Centro sete, precisa a Direção-Geral da Saúde (DGS) numa resposta enviada à agência Lusa.

De acordo com os dados da DGS, 84 surtos ativos eram em estabelecimentos de educação e ensino dos setores público e privado, que englobam escolas, ensino superior, creches e demais equipamentos sociais.

Mais de 3,8 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis