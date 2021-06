Portugal com mais 4 mortes e 1.298 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 4 mortes e 1.298 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.061 mortes e 862.926 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 27.425 casos, mais 608 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 391 doentes, mais 27 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 94 doentes, mais/ 6.

Os dados indicam ainda que mais 686 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 818.440 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 36.675 contactos, mais 2.943 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência nacional é de 100,2 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente é de 100,2 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 1.14, do continente é de 1.15.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

As exceções à proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa

A proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, tem 18 exceções, entre as quais "motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".

A decisão de proibir as deslocações de e para a AML no fim de semana foi anunciada esta qiunta-feira pelo Governo, no final da reunião do Conselho de Ministros, devido à subida dos casos de covid-19 neste território.

Relativamente às exceções a esta proibição, o diploma remete para o artigo 11.º do decreto de 21 de novembro, salientando que "são aplicáveis com as necessárias adaptações".