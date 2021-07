Portugal com mais 16 mortes e 3.622 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 16 mortes e 3 622 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.248 mortes e 943.244 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 52.988 casos, mais 841 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 860 doentes, menos 7 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 178 doentes, mais 7.

Os dados indicam ainda que mais 2.765 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 873.008 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 81.377 contactos, mais 1.835 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional é de 409,0 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente é de 421,3 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 1,09 e no continente de 1,09.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Marcelo não afasta hipótese de abertura do país no final do verão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não afasta a hipótese de libertar a sociedade no final do verão como disse ontem o primeiro-ministro.

Marcelo reafirma que o país está longe dos números alcançados no início do ano.

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que Portugal deverá atingir, no final do verão, a imunidade de grupo e nesse momento a libertação total da sociedade. António Costa está otimista com o aliviar das medidas de confinamento.

As vacinas a bom ritmo são a chave de um eventual sucesso.

O pico desta quarta vaga da pandemia pode ser atingido nos primeiros dias de agosto.

Quase metade da população portuguesa já concluiu a vacinação

Quase metade da população portuguesa já concluiu a vacinação contra a covid-19 e 64% tem pelo menos uma dose da vacina.

De acordo com o relatório de vacinação desta semana, divulgado esta quarta-feira, 4.860.822 pessoas já concluiu a vacinação, o que equivale a 47% da população.

Ao todo, 6.581.332 pessoas (64% da população) têm pelo menos uma dose da vacina.

Na última semana, a maior subida de inoculados regista-se na faixa etária dos 25 aos 49 anos: 66% já fez pelo menos uma toma e 30% tem a vacinação completa.