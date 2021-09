Portugal com mais 10 mortes e 1.247 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 10 mortes e 1.247 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.882 mortes e 1.058.347 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 35.540 casos, menos 449 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 527 doentes, menos 24 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 119 doentes, mais três.

Os dados indicam ainda que mais 1.686 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.004.925 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 33.352 contactos, menos 1.951 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional está em 191,1 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 196,1 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 0,84 e no continente de 0,83.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O primeiro-ministro voltou esta quarta-feira a dar por garantido que a pandemia de covid-19 está praticamente controlada em Portugal.

Para assinalar o novo ano letivo, António Costa visitou o Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa, em conjunto com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O chefe de Governo agradeceu à comunidade escolar, referiu-se a um ponto de viragem e, no discurso, utilizou sempre o tempo "passado".

Portugal já tem 80% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 85% com pelo menos uma dose administrada, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira. Mais de metade dos jovens entre os 12 e os 17 anos e todos os idosos acima dos 65 anos já têm vacinação completa.

O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, contabiliza 8.836.915 residentes em Portugal (85%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 8.273.795 (80%), com a vacinação completa.

Quase 85% dos jovens dos 12 aos 17 anos já têm pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e mais de metade, 52,9%, já têm a vacinação completa.

Portugal é um dos países europeus onde o processo está mais avançado, um indicador que ganha importância agora que arranca o novo letivo.

Pandemia já fez mais de 4,6 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.636.530 mortes em todo o mundo, entre mais de 225,18 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

