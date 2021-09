Portugal com mais 11 mortes e 780 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 11 mortes e 780 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.925 mortes e 1.063.100 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 32.598 casos, menos 1.036 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 455 doentes, menos 16 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 78 doentes, menos 4.

Os dados indicam ainda que mais 1.805 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.012.577 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 29.413 contactos, menos 656 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 149,1 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 152,4 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional está em 0,82 e no continente em 0,81.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O Conselho de Ministros da próxima quinta-feira deve decidir antecipar a fase de desconfinamento prevista para outubro.

As discotecas devem abrir com certificado digital e acaba a lotação em espaços como restaurantes, lojas espetáculos, casamentos ou batizados.

Pelo menos 4,69 milhões morreram e mais de 229 milhões foram infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 4.696.559 mortos no mundo desde que o SARS-CoV-2 foi identificado em dezembro de 2019 na China, segundo um balanço da AFP até às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa) de hoje.

Mais de 229.008.620 casos de infeção foram diagnosticados no mundo no mesmo período, indicou a agência France-Presse, adiantando que a grande maioria dos doentes recupera, mas uma parte ainda mal avaliada continua com sintomas durante semanas ou até meses.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis