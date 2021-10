Portugal com mais 8 mortes e 719 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 8 mortes e 719 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.056 mortes e 1.076.358 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 29.837 casos, menos 330 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 345 doentes, menos 11 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 56 doentes, menos dois.

Os dados indicam ainda que mais 1.041 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.028.465 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 22.516 contactos, menos 793 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional l caiu de 86,5 para 82,9 casos de infeção por 100 000 habitantes . No continente também recuou e está agora nos 314,6 casos por 100 000 habitantes.

Em Portugal continental, a taxa de incidência encontra-se nos 82,7 casos (estava nos 86,7).

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - subiu para 0,95 (estava em 0,92) a nível nacional e em Portugal continental (estava em 0,91).

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Novos medicamentos contra a covid-19 aguardam autorização na UE

Esta semana dois laboratórios avançaram com novidades sobre medicamentos para tratar e prevenir a doença.

O laboratório farmacêutico suíço Roche entrou com um pedido de comercialização na União Europeia do cocktail de anticorpos sintéticos contra a covid-19, o Ronapreve, fabricado em conjunto com a norte-americana Regeneron, anunciou esta segunda-feira o regulador europeu.

Esta segunda-feira, a AstraZenca anunciou resultados positivos de um cocktail de anticorpos nos ensaios clínicos de fase 3, anunciou a farmacêutica em comunicado.

Mais de 4,8 milhões de mortos em todo o mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.853.570 mortes em todo o mundo, entre mais de 238.150.550 de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

