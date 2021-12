Portugal com mais 21 mortes e 2.535 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 21 mortes e 2.535 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.492 mortes e 1.157 352 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 56.439 casos, menos 1.199 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 902 doentes, menos 14 do que na véspera. Nos cuidados intensivos estão 129 doentes, mais 1.

A taxa de incidência a nível nacional encontra-se agora em 374,0 casos por 100 mil habitantes, e em 376,5 casos no continente.

O índice de transmissibilidade (vulgo Rt) a nível nacional encontra-se a 1,13 e no continente 1,14.

O grupo de pediatras conselheiros da Direção-Geral da Saúde (DGS) não recomenda a vacinação universal das crianças dos 5 aos 11 anos, mas quer que seja dada prioridade à vacinação de crianças com doenças de risco.

Os especialistas recomendam ainda que a Comissão Técnica de Vacinação tenha em conta impactos educacionais e sociais, antes de avançar ou não para a vacinação de crianças dos 5 aos 1. Por isso, pedem que outros peritos da área educacional e social façam também pareceres sobre o assunto.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recebeu, esta quinta-feira, o parecer do grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, mas ainda está a decorrer o processo de avaliação da vacinação contra a covid-19 as crianças dos 5 aos 11 anos.

"A Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC) encontra-se a analisar as considerações remetidas ontem [quinta-feira], durante a tarde, pelo grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, bem como outros documentos relevantes para a elaboração das recomendações, nomeadamente o documento técnico do ECDC sobre esta matéria que foi publicado no dia 1 de dezembro", pode ler-se no comunicado enviado.