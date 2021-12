Portugal com mais 13 mortes e 3.732 novos casos de covid-19 em 24 horas

Em atualização.

Portugal contabiliza este domingo mais 13 mortes e 3.732 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS revela um aumento do número de pessoas internadas, contabilizando este domingo 878 internamentos, mais 21 do que no sábado, e 151 em unidades de cuidados intensivos, menos um nas últimas 24 horas.



Das 13 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, duas no Norte, uma no Alentejo, no Algarve na Madeira.



Depois de três dias consecutivos com mais de 10.000 casos diários, Portugal regista nas últimas 24 horas 3.732 infeções.

Portugal regista novo máximo com mais de 620 mil testes à covid-19 em dois dias

Portugal voltou a alcançar dois novos máximos de testagem diária à covid-19 na quinta-feira e na sexta-feira, com a realização de 620 mil testes realizados, revelou hoje o Instituto Nacional de Saúde (INSA) Ricardo Jorge.

"Portugal alcançou, nos dias 23 e 24 de dezembro, dois novos máximos de testagem diária à covid-19, com mais de 620 mil testes de diagnóstico realizados em apenas dois dias", refere o INSA, avançando que a taxa de positividade foi de 4,6%", refere o INSA, em comunicado, que cita os dados da task force da testagem.



Segundo o INSA, do total de testes efetuados, cerca de 132 mil foram testes TAAN/PCR e mais de 488 mil Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional.



Estes números não incluem os autotestes.



Aquele organismo precisa que em 23 de dezembro realizaram-se perto de 360 mil testes, um novo máximo de testagem diária, e em 24 de dezembro mais de 260 mil testes, naquele que foi o segundo dia com mais testes efetuados desde o início da pandemia, em março de 2020.



O INSA avança que, até à data, já foram realizados em Portugal mais de 25 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, aproximadamente 16,2 milhões de testes TAAN/PCR e cerca de 8,9 milhões de TRAg de uso profissional.



"Entre 01 e 24 de dezembro efetuaram-se mais de 3,7 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, com uma média diária de cerca de 155 mil testes, dos quais mais de 1,1 milhões foram TAAN/PCR e perto de 2,6 milhões foram TRAg de uso profissional", indica, frisando que dezembro é "o mês com mais testes realizados desde o início da pandemia".



O INSA dá também conta que Portugal registou, em dezembro, números de testagem diária superiores a 100 mil testes em 19 dos 24 dias já contabilizados, tendo em quatro desses dias superado a fasquia dos 200 mil testes diários.

Presente em 110 países, a Ómicron levou a Catalunha a decretar o recolher obrigatório. Itália, Reino Unido e França voltaram a registar novos máximos. Para quem estava dependente das companhias aéreas para passar o Natal em família, os últimos dois dias foram caóticos.

O avanço vigoroso da Ómicron obrigou ao cancelamento de mais de 5.600 voos, entre sexta-feira e domingo. Um quarto dos voos cancelados tinha origem ou destino os EUA.

Pilotos, comissários de bordo e outros profissionais tiveram que ser colocados em quarentena por exposição à covid-19, levando companhias como a Lufthansa, Delta e a United Airlines a cancelar voos.

Nos Estados Unidos, as hospitalizações por covid-19 permanecem relativamente mais baixas do que no início do ano, mas a situação agrava-se devido às baixas taxas de vacinação.

A China regista o maior número de casos dos últimos quatro meses, com as autoridades a tentar conter surtos em várias regiões, incluindo a cidade de Xian, no noroeste onde 13 milhões de residentes estão em confinamento.

Na Europa, países como Itália, Reino Unido e França registam diariamente novos máximos. Em Londres, a rápida disseminação do Ómicron levou milhares de pessoas a passar parte do dia de Natal na fila para receber a vacina. De acordo com as estimativas, um em cada 20 londrinos teria covid-19 a 16 de dezembro. Três dias depois já seria um em cada 10.

O avanço da Ómicron levou a Catalunha, em Espanha, a decretar o recolher obrigatório entre as 01:00 e as 06:00 durante os próximos 15 dias. As reuniões passam a estar limitadas, as discotecas encerradas, e vários espaços têm agora capacidade reduzida.

