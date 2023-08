CA Vilar de Mouros: "Nós estamos a tentar chegar às 70 mil pessoas"

Os Limp Bizkit vão atuar no primeiro dia do CA Vilar de Mouros. No mesmo dia sobem ao palco os portugueses Xutos & Pontapés.

Na segunda noite, o público aguarda o tão esperado concerto, finalmente confirmado, dosThe Prodigy.

O rock mais eletrónico dos Pendulum é um dos estilos mais esperados da 3.ª noite do festival.

Com 40 anos de carreira, os James vão encerrar o festival.

No total, o cartaz de quatros dias inclui 17 nomes que vão atuar no palco principal do festival mais antigo da Península Ibérica.