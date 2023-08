Vilar de Mouros: festivaleiros aproveitam praia fluvial antes da música começar

Vilar de Mouros está debaixo de uma onda de calor, com temperaturas acima dos 35ºC. Antes do início do festival, os festivaleiros refrescam-se na praia fluvial das Azenhas.

Procuram um lugar à sombra, trazem música e bebidas. O movimento já é diferente na região.

“Cresce muito, há muito mais pessoas, gente de todo o lado. É divertido”, diz um morador.

Quatro dias de festa

Vilar de Mouros, o mais antigo festival da Península Ibérica, tem uma particularidade este ano: serão quatro dias de festa, mais um que o habitual.

Segundo a organização, isto poderá trazer para a localidade mais 10 mil pessoas. Os comerciantes acreditam, por isso, que esta pode ser uma das melhores edições de sempre.