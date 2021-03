Violência em Cabo Delgado. Militares portugueses vão dar apoio às tropas moçambicanas 

A embaixada de Portugal em Maputo está a contactar os portugueses que se encontram em Pemba, na província de Cabo Delgado, depois dos ataques jihadistas da última semana.

O ministro dos Negócios Estrangeiros confirma ainda o envio de um grupo de 60 militares para Moçambique para apoiar em ações de formações às tropas moçambicanas.

Uma equipa da embaixada portuguesa, liderada pela cônsul-geral em Maputo, chegou ao fim da manhã de segunda-feira a Pemba, capital da província de Cabo Delgado, onde existem pelo menos 15 empresas portuguesas.

Em resposta à SIC, o MNE diz que o trabalho desta missão, sem data de conclusão previamente fixada, consiste em referenciar todos os que precisam de apoio documental, social ou humanitário.

As reações pelo mundo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, mostra-se preocupado com a situação humanitária a degradar-se rapidamente. Num comunicado, a ONU condena os ataques em Palma e manifesta a disponibilidade para proteger civis, restaurar a estabilidade e julgar os autores.

Os Estados Unidos da América também se comprometem com apoio ao governo moçambicano para combater o Daesh, em Cabo Delgado. Ainda que não tenha, em concreto, dito que tipo de apoio, o porta-voz do Departamento de Defesa referiu que estão determinados em cooperar com Moçambique.

Do Brasil, envia-se solidariedade e determinação para trabalhar contra o terrorismo em conjunto com a comunidade internacional.