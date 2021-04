Jaime Nogueira Pinto diz não compreender reservas de Moçambique em aceitar ajuda militar externa

Jaime Nogueira Pinto, em entrevista à SIC Notícias, disse não compreender as reservas do Governo Moçambicano em aceitar ajuda militar externa. O politólogo afirma que os ataques jihadistas são um problema do mundo todo.

O Exército de Moçambique garante que já controla totalmente a vila de Palma. Promete repor as condições de segurança para o regresso dos 75 mil habitantes à vila atacada há duas semanas pelos jihadistas.

Nas ruas, há corpos em decomposição, vítimas da guerra que os militares se apressam a cobrir. Há marcas da destruição por todo o lado. Totalmente queimado, o centro de saúde e símbolo do poder central, foi um dos alvos do ataque jihadista lançado a 24 de março.

Dos 75 mil habitantes de Palma, terão ficado apenas algumas centenas. Em modo de sobrevivência, saqueiam lojas à procura de alimentos e de bens que possam vender para assegurar o sustento.