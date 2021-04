Moçambique pode vir a autorizar entrada de militares de países vizinhos

Moçambique pode vir a autorizar a entrada de forças militares dos países vizinhos para combater os ataques terroristas em Cabo Delgado. Numa reunião de emergência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, realizada esta quinta-feira, decidiu a criação de uma equipa técnica que irá avaliar qual a intervenção necessária para uma respostas regional ao terrorismo.

O objetivo da equipa técnica é identificar, até ao final do mês, quais as principais dificuldades e necessidades de Moçambique no combate aos grupos armados que têm perpetrado ataques em várias regiões do país.

No entanto, ainda não se sabe se isso irá implicar a entrada de tropas estrangeiras em território moçambicano. A possibilidade está lá e vai de encontro à posição oficial do Governo de Moçambique.

Luís Garriapa, Rafael Homem e Ricardo Marques são os enviados especiais da SIC e do Expresso em Pemba.