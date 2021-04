Violência em Moçambique. Esquecidos no areal de Paquitequete

Em pemba, na capital de Cabo Delgado, os líderes muçulmanos dizem-se preocupados com os ataques terroristas cometidos em nome do Islão. Os enviados especiais da SIC e do Expresso estiveram este domingo em Paquitequete, o bairro de pescadores que nos últimos meses viu chegar milhares de deslocados.

Dos milhares chegados a Pemba, muitos seguiram para casas de familiares, outros para campos de deslocados nos arredores da cidade. Alguns, no entanto, parecem ter ficado esquecidos no areal de Paquitequete.

