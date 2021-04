Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem para discutir situações em Cabo Delgado e na Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reúnem-se segunda-feira para discutir a situação na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e trocar impressões com o chefe da diplomacia ucraniana sobre as tensões com a Rússia.

A reunião, que terá lugar por videoconferência e será presidida, a partir de Bruxelas, pelo Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, abordará, num primeiro momento, os temas de assuntos correntes, onde consta a situação em Cabo Delgado.

Após o ataque recente na vila de Palma, que provocou dezenas de mortos e obrigou à fuga de milhares de residentes, agravando uma crise humanitária em que já morreram mais de 2.500 pessoas e 700 mil estão deslocadas, os chefes da diplomacia europeia irão procurar "contribuir para encontrar uma solução à crise que se vive em Cabo Delgado", segundo fontes europeias.

"É uma crise com uma origem muito complexa, por isso estamos a considerar diversas opções para ajudar a resolvê-la, incluindo através de uma potencial missão não executiva, ou seja, uma missão sem meios militares, no âmbito da Política Comum de Segurança e de Defesa" da UE, referem as mesmas fontes.

Os chefes da diplomacia da UE irão também abordar a atual situação no Myanmar (antiga Birmânia), onde, após um golpe de Estado em 1 de fevereiro, têm ocorrido várias manifestações contra a Junta Militar que se apoderou do poder, a que o exército respondeu com uma violenta repressão que já fez 720 mortos e três mil detidos.

Após terem introduzido sanções aos responsáveis da Junta em 22 de março, neste Conselho de Negócios Estrangeiros é esperado que um novo pacote de sanções seja aprovado pelos ministros, desta feita com o intuito de "visar entidades económicas que são cruciais para as atividades" dos militares birmaneses.

Além dos assuntos correntes, dois temas constam na agenda dos ministros dos Negócios Estrangeiros: as atuais tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, e um ponto de situação sobre a Etiópia.

No que se refere às tensões entre Kiev e Moscovo, os chefes da diplomacia da UE irão trocar impressões, durante cerca de uma hora, com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, numa altura em que a Rússia está a aumentar o seu contingente militar na fronteira ucraniana e na península da Crimeia.

Já relativamente à Etiópia, o ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Pekka Haavisto, irá apresentar um relatório aos seus homólogos sobre a situação no país, após ter recentemente regressado de uma deslocação ao Corno de África enquanto enviado especial do Alto Representante da UE.

Fontes europeias dizem que o objetivo dos ministros será o de negociar um "cessar-fogo monitorizado" na região etíope de Tigray, palco de um conflito desde novembro de 2020 que, segundo as autoridades locais, já fez mais de 950.000 deslocados, e de onde surgem relatos de violações dos direitos humanos e crimes de guerra.

Haverá ainda tempo para os ministros serem informados acerca dos preparativos para a cimeira UE-Índia, organizada pela presidência portuguesa do Conselho da UE, e que irá juntar, a 8 de maio no Porto, o Presidente indiano, Narendra Modi, e os 27 chefes de Estado e de Governo da UE.

A reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros terá início às 09:30 de Bruxelas (08:30 em Lisboa) e deverá terminar por volta das 15:00 (14:00 em Lisboa).