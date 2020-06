Web Summit vai avançar este ano em Lisboa

O cofundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou esta terça-feira na rede social Twitter que a cimeira de tecnologia vai acontecer este ano, em Lisboa, em novembro, depois de ter sido admitida a possibilidade de uma versão digital devido à pandemia.

A edição deste ano da Web Summit acontece entre os dias 2 e 5 de novembro, mas não são para já adiantados detalhes sobre o evento.

Na edição de 2019, os participantes gastaram 64,4 milhões de euros em Portugal, durante os quatro dias do evento, representando cerca de 125 euros por dia. No que se refere à acomodação, a taxa média de ocupação rondou os 89%, destacando-se as zonas do Rossio, Bairro Alto e Olivais.

Em Lisboa desde 2016 e até 2028

A Web Summit, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro de 2019 ter ficado decidida a permanência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.