Covid-19. Marcelo condecora profissionais de saúde que trataram primeiro doente 

O Presidente da República condecorou este sábado os quatro profissionais de saúde que trataram o primeiro doente com covid-19 em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a atribuição das quatro insígnias da Ordem do Mérito representa um louvor coletivo aos milhares de profissionais de saúde do país.

Com as insígnias referentes às comemorações do último 10 de junho, o chefe de Estado disse ter aberto uma exceção para sublinhar a importância do trabalho de todos os profissionais de saúde do país, mesmo os que não estão na linha da frente da atual pandemia.