Queijo Kefir de Cabra, um superalimento gourmet inovador.

O Queijo Kefir de Leite de Cabra da Queijaria Brejo da Gaia foi o vencedor do Prémio Intermarché 2018 na categoria de Inovação. Produzido no Tramagal (Abrantes), este produto artesanal gourmet começou, desde aí, “a ser conhecido a nível nacional”, conta a proprietária, Susana Carrolo, para quem o prémio foi fundamental “para abrir as portas para um mercado mais abrangente e para dar a conhecer ainda melhor o meu produto e a queijaria”.

Os elogios não são novidade para esta produtora de leite, apaixonada pelas suas cabras, que gosta de inovar e de explorar novos sabores.

Primeiro desenvolveu um queijo curado em vinho tinto, depois outro, com pimentão, e a seguir um atabafado, com doce de figo, produtos que lhe valeram medalhas de ouro e prata em concursos gastronómicos. O de kefir é um queijo de meia-cura e pasta semimole, enriquecido com bactérias benéficas para o organismo, um “superalimento”, muito macio ao paladar.

A história da Queijaria Brejo da Gaia nasceu com o objetivo de apenas trabalhar o mercado gourmet e está ligada a uma exploração de cabras de elevada produção leiteira (raça murciana--granadina), nas mãos dos irmãos Susana e Pedro Carrolo há 16 anos. Ambos com formação zootécnica, começaram a sua atividade com um lote de 120 cabras, que ordenhavam à mão, porque na altura não tinham dinheiro para adquirir maquinaria.

Aos poucos foram consolidando o projeto e atualmente contam com um efetivo de cerca de mil cabras, 400 delas em recria, que produzem, aproximadamente, 800 litros de leite por dia.

Os benefícios do leite de cabra e do kefir juntam-se neste queijo 100% de produção própria. Tem baixo teor de lactose e não contém glúten. É delicioso consumido simples ou, para quem gosta de explorar sabores, polvilhado com orégãos ou acompanhado de compota caseira.

Para expandir o negócio e usufruir de melhores condições, está em processo de construção uma nova queijaria, na Zona Industrial do Tramagal.

Por ter vencido a 5.ª edição do Prémio Produção Nacional, o queijo já pode ser adquirido nas lojas Intermarché.