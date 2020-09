MEADOW - A “carne de erva” criada nas pastagens da lezíria ribatejana

O percurso profissional de João Pereira, ligado à alimentação animal natural, levou-o, um dia, a pensar num negócio sustentável de produção de carne bovina.

Em 2017, encontrou na lezíria ribatejana da margem sul do Tejo o terreno com as características ideais para implantar campos de pastagens em que a biodiversidade impera, permitindo que os bovinos da Meadow – Agricultural Asset Management se alimentem de diferentes tipos de erva fresca. Por outro lado, estas ervas, através do seu processo de crescimento e fotossíntese, promovem uma elevada fixação de carbono atmosférico, compensando todas as emissões de carbono dos animais (em média, são 140, distribuídos por 70 hectares) que nelas pastam livremente e sem qualquer tipo de stress de confinamento.

“O bem-estar animal é muito importante para nós”, diz o produtor. Por outro lado, o tempo de engorda dos bovinos é lento, indo desde os oito aos 14 meses, dependendo da raça, do sexo e da idade com que chegam à exploração. Além de conseguir produzir em extensivo e com equilíbrio, a Meadow controla toda a cadeia de produção até chegar à mesa do consumidor, desde a criação, abate, maturação, desmanche, corte e embalamento.

É, pois, a qualidade destas pastagens, remata João Pereira, “que dá origem a uma carne diferenciada, mais estruturada, tenra, saudável e saborosa”.

SUGESTÃO BOA CAMA BOA MESA



Através da plataforma carnederva.pt pode adquirir os melhores cortes de carne bovina neutra em carbono e sem aditivos, hormonas ou antibióticos. As peças, em embalagens unitárias ou já dimensionadas para uma refeição familiar, são entregues em casa ultracongeladas e em vácuo.