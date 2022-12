"Muita gente perdeu tudo em casa": autarca de Santo Amaro faz apelo emocionado

O autarca lembra que a subida de água provocou milhares de euros em prejuízos aos habitantes e comércios da freguesia. Por isso, deixa um apelo ao país:

“O povo da minha terra é sempre solidário com todo o país e com os povos do mundo, faço o apelo para que ajudem a nossa terra. Neste momento existe uma sintonia perfeita entre a junta a câmara e todas as entidades que estão a dar o máximo, mas há muita gente que perdeu tudo em casa – eletrodomésticos, mobílias, perderam tudo.”