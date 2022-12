O Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) teve de solicitar esta terça-feira de manhã o reencaminhamento de doentes urgentes devido à zona de entrada da urgência central ter sido afetada pelo mau tempo, mas a situação já está resolvida.

A informação foi avançada à agência Lusa por uma fonte oficial do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), adiantando que o hospital já está a receber doentes emergentes cujo transporte seja coordenado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

Numa resposta escrita à Lusa, o HFF refere que pediu o reencaminhamento de doentes emergentes cujo transporte fosse coordenado pelo CODU, uma vez que, a zona de entrada do Serviço de Urgência Geral foi afetada pelo mau tempo.

Segundo o hospital, registou-se um "movimento de terra e acumulação de água, proveniente da encosta que se situa em frente ao serviço de urgência, o que condicionou o acesso físico àquele serviço".

O Hospital Fernando Fonseca, conjuntamente com a Proteção Civil da Amadora, desenvolveu, desde o início da manhã, "todos os esforços, para reforçar o circuito de escoamento das águas pluviais e a retenção do aluimento de terras das encostas adjacentes".

"Esta situação já se encontra resolvida, e o HFF já está a receber doentes emergentes cujo transporte seja coordenado pelo CODU", salienta na resposta enviada cerca 17:15.

O hospital recomenda à população dos concelhos da Amadora e de Sintra que cumpra as recomendações e avisos da Proteção Civil e apela para que, em caso de doença súbita, contacte primeiro a linha SNS 24 (808 24 24 24), a equipa de família no Centro de Saúde, reservando as situações graves urgentes e emergentes para atendimento no hospital.