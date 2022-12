"Água estava com tanta força que foi só deixar entrar"

Pela segunda vez no espaço de uma semana a região de Lisboa voltou a ser atingida por inundações e Alcântara foi uma das zonas mais afetadas, assim como Loures e Algés.

A repórter da SIC, Diana Pinheiro, falou com um comerciante de Alcântara, que relatou a situação vivida na terça-feira.

Na terça-feira, até às 22:30, a Proteção Civil registou quase 3 mil ocorrências , das quais metade no distrito de Lisboa. Foram sobretudo inundações.

Uma pessoa ficou ferida de forma ligeira em Alcântara, uma das zonas mais afetadas pelas cheias.

Cerca de 82 pessoas ficaram desalojadas na sequência do temporal que se fez sentir nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco.

O último balanço da Proteção Civil realizou-se na terça-feira ao início da noite, com alertas para o possível agravamento do estado do tempo.