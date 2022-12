Quais as estradas cortadas e ligações ferroviárias condicionadas?

Nas últimas horas não foram registados incidentes provocados pelo mau tempo, que tenham causado novos condicionamentos à circulação na rede rodoviária e ferroviária, sob gestão da Infraestruturas de Portugal (IP) que divulgou, em comunicado, a lista das estradas e vias férreas que continuam condicionadas.

Estradas cortadas:

EN8 (Odivelas-Loures);

EN250, na Zona de Frielas;

EN115, Rotunda das Oliveiras e das Lebres.

EN2, Mora, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471

EN244, Avis, corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104.

EN246, Arronches, corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5.

EN246, Elvas, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18.

IP2, Monforte, corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1.

EN251, corte da circulação em ambos os sentidos entre Couço e Mora.

EN245, Portalegre, Ponte de Fronteira ao Km 41,050 circulação interdita.

EN365, corte da circulação em ambos os sentidos entre Vale Figueira e Pombalinho, Km 53,450 e 61,2.

EN118 corte em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida

EN373, estrada fechada no sentido Campo Maior – Elvas

EN243, Fronteira, corte de estrada ao km 154,198

Troços ferroviários com circulação condicionada:

Linha do Norte: Restabelecida a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.

Linha de Sintra: Restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30Km/h entre os Km 3,3 e 3,5.

Linha Cascais: A Estação de Algés mantem-se sem serviço comercial

Linha do Sul: A circulação em ambas as vias entre Pragal e Corroios, efetua-se com limitação de velocidade de 30Km/h.

Linha do Leste: circulação suspensa entre Portalegre e Elvas.

A IP informa quem continua a ter equipas a trabalhar no terreno, em articulação com a Proteção Civil para dar resposta imediata a eventuais ocorrências.

Com condições meteorológicas adversas, é necessário ter alguns cuidados na condução. A IP divulgou alerta também para a necessidade da adoção de comportamentos adequados de autoproteção.

Recomendações

− Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias;

− Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

− Ter especial cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais;

− Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

− Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.