Chuva intensa provocou 203 inundações e 24 desalojados no Alentejo

A chuva intensa que caiu esta terça-feira no Alentejo provocou 203 inundações e 24 desalojados, até às 21:00, com o distrito de Portalegre a registar o maior número de ocorrências, segundo fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que se registaram esta terça-feira 184 ocorrências no distrito, entre as 00:00 e as 21:00, com destaque para 119 inundações, em vias públicas e habitações, tendo os concelhos de Campo Maior e Sousel sido os mais afetados.

Em Campo Maior, 20 pessoas, de entre as quais quatro crianças, ficaram esta terça-feira desalojadas devido à forte chuvada e ao mau tempo que assolou o concelho, disse à Lusa o presidente da câmara, Luís Rosinha.

A zona baixa da vila de Campo Maior ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a câmara municipal, que acionou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

Segundo o CDOS, no distrito de Portalegre foram ainda registadas, entre outras ocorrências, 25 movimentos de massa, 14 quedas de árvores e 20 limpezas de via.

No distrito de Évora, de acordo com o CDOS, foram registadas 83 ocorrências, das quais 65 inundações, tendo o concelho de Estremoz sido o mais afetado com 21 inundações e uma destas ocorrências deixou quatro pessoas desalojadas.

Ainda no distrito de Évora foram registadas, entre outras ocorrências, 11 quedas de árvores e quatro limpezas de via.

O distrito de Beja, segundo o CDOS, registou entre as 08:00 e as 21:00, 35 ocorrências, que não causaram danos pessoais, com destaque para 19 inundações em vários concelhos do distrito.

O CDOS de Beja indicou ainda que se registaram nove quedas de árvores, cinco limpezas de via e quatro cortes e remoção de elementos em perigo de queda.

A chuva intensa e persistente que caiu esta terça-feira causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.