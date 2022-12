Acesso ao cais da Régua cortado devido à subida do rio Douro

A Proteção Civil do Peso da Régua interditou o acesso à ecopista e aos cais fluviais da Régua e da Junqueira por precaução devido à subida do caudal do rio Douro, foi este terça-feira anunciado.

A Câmara do Peso da Régua, distrito de Vila Real, disse que face à "subida do nível das água do rio, estão assegurados meios no terreno, por forma a garantir, com rapidez e eficácia, apoio e socorro à população".

Garantiu ainda que os serviços municipais de Proteção Civil irão "permanecer no terreno, por forma a monitorizar a evolução do caudal".

Neste momento, segundo a autarquia, está proibido o acesso à ecopista, localizada junto ao rio, bem como aos cais fluviais da Régua e da Junqueira.

Ao final da tarde, o comandante dos bombeiros do Peso da Régua, Rui Lopes, disse à Lusa que o caudal do rio Douro "continua a subir lentamente", prevendo-se que possa galgar o cais da Régua nas próximas horas.

Também o comandante da capitania do Douro, Silva Rocha, admitiu este terça-feira a possibilidade de na próxima madrugada ocorrerem cheias no rio Douro, na Régua, e de, 13 horas depois, a situação atingir o Porto.

Pelas 18:00, os serviços municipais de Proteção Civil procederam ao corte do trânsito entre a barragem de Bagaúste e a localidade de Covelinhas, no concelho da Régua, devido "ao deslizamento de terras, com pedras de grande volume, que estão a dificultar os trabalhos de limpeza da via".

O município referiu, também em comunicado, estar a "envidar esforços no sentido de repor a circulação automóvel, dentro do mais curto espaço de tempo possível", contudo, disse que "não existe, nesta altura, prazo previsto para a conclusão dos trabalhos em curso".

Por isso, apelou-se às "pessoas para que cumpram com as orientações das autoridades no local, por forma a ser possível garantir a segurança de todos".