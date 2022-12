Mais de 160 ocorrências registadas no concelho de Loures

A Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, atualizou os números decorrentes do mau tempo desta terça-feira para "mais de 160 ocorrências" e "cerca de 440 operacionais" no terreno.

As condições meteorológicas adversas que afetaram o concelho nas últimas horas "causaram mais de 160 ocorrências, entre deslizamentos de terras, quedas de muros, de árvores, inundações e cheias", refere a autarquia, na página oficial do município no Facebook, adiantando que as situações estão a ser "acompanhadas por cerca de 440 operacionais".

Como já indicado antes, existem "12 desalojados, que estão a ser acompanhados por técnicos da Câmara Municipal".

A autarquia informa ainda que "ao início da noite, foi possível proceder à abertura ao trânsito da EN115, entre Santo Antão do Tojal e A-das-Lebres", mantendo-se interditadas as seguintes vias: EN250, entre Sacavém e Catujal; EM629, entre A-dos-Calvos e Vale Nogueira; Rua Comandante Ramiro Correia (que liga Frielas a Unhos); e EN8, nos acessos de e para Frielas.

O município, que continua a apelar para que as pessoas evitem deslocações desnecessárias e para consultarem as informações divulgadas na página de internet e nas redes sociais, disponibiliza duas linhas telefónicas: uma para a comunicação de ocorrências (800 966 112) e outra para apoio municipal (800 100 176).

Loures foi um dos municípios mais afetados na Grande Lisboa pelas fortes chuvas que caíram esta terça-feira de madrugada.

O presidente da autarquia, Ricardo Leão, afirmou de manhã que esta noite "foi pior" do que a de quarta-feira passada em termos de ocorrências, com mais zonas afetadas e inundações de maior gravidade na via pública.

As maiores inundações ocorreram em zonas habitualmente sensíveis, como a Baixa de Loures, a Flamenga e a Ponte de Frielas.

Fanhões, Lousa e Unhos foram zonas afetadas por quedas de terras, taludes e muros de contenção, que ocorreram sobretudo em áreas mais isoladas, com poucas habitações, com consequências ao nível da interdição de vias.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou esta terça-feira centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No distrito de Santarém, a chuva fez aumentar os caudais do rio Tejo, levando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, dado o risco "muito significativo" de galgamento das margens do rio. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.