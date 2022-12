Todos os distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

Todos os distritos de Portugal continental estão a partir das 09:00 desta quarta-feira sob aviso amarelo por causa da chuva, que pode ser por vezes forte, acompanhada de trovoada.

O IPMA prevê um agravamento do tempo desde as 09:00 até por volta das 18:00, hora até à qual vão se manter os avisos nos 18 distritos.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo entre as 12:00 desta quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros.

Também o arquipélago da Madeira está com aviso amarelo por causa da agitação marítima, a partir das 09:00 desta quarta-feira e até às 00:00 de sexta-feira.

A ilha do Porto Santo, a costa sul, costa norte e as regiões montanhosa da Madeira estão também esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora até às 12:00 de quinta-feira.

Na terça-feira, até às 22:30, a Proteção Civil registou quase 3 mil ocorrências, das quais metade no distrito de Lisboa. Foram sobretudo inundações.

Uma pessoa ficou ferida de forma ligeira em Alcântara, uma das zonas mais afetadas pelas cheias.

Cerca de 82 pessoas ficaram desalojadas na sequência do temporal que se fez sentir nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco.

O último balanço da Proteção Civil realizou-se na terça-feira ao início da noite, com alertas para o possível agravamento do estado do tempo.